اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 يوليه 2022 10:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

500 موظف وتخصيص أبواب لكل فوج.. وكالة التفويج تنهى أعمال تفويج الحجاج داخل المسجد الحرام

الأربعاء، 13 يوليه 2022 09:14 م
500 موظف وتخصيص أبواب لكل فوج.. وكالة التفويج تنهى أعمال تفويج الحجاج داخل المسجد الحرام الكعبة
كتب إيهاب محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنفذ وكالة التفويج وإدارة الحشود، بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعمالها لتفويج حجاج هذا العام (1443)هـ، خلال أدائهم مناسك حجهم، من خلال تخصيص 500 موظف.

تغريدة رئاسة شؤون الحرمين
تغريدة رئاسة شؤون الحرمين

 

ووفقا لموقع رئاسة شؤون الحرمين، ذكر وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود، المهندس أسامة بن منصور الحجيلي بأن الوكالة عملت على جداول تفويج منظمة لاستقبال ضيوف الرحمن في المسجد الحرام لأداء طواف القدوم في اليوم الثامن من ذي الحجة، وطواف الإفاضة يوم عيد الأضحى، وطواف الوداع في اليوم الثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة ، بالإضافة لتخصيص أبواب محددة لكل فوج من أفواج الحجيج للدخول، وأبواب أخرى للخروج لضمان منع حدوث أي تزاحم أو تكدس، وبما يضمن انسيابية حركة الحشود ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة، التي سخرت بدورها إمكانياتها وطاقاتها البشرية والآلية كافة لإنجاح خطة موسم حج هذا العام وخدمة حجاج بيت الله الحرام.

تفويج الحجاج
تفويج الحجاج

 

الكعبة
الكعبة

وأضاف وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود أن التميز الملحوظ في تيسير الخدمات المقدمة للحجاج بالحرم المكي الشريف هذا العام هو نتاج متابعة معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، وذلك لتوفير أفضل الخدمات التي تضمن صحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام في حج هذا العام.


الكعبة

الحج

الحجاج

موسم الحج



الموضوعات المتعلقة

وزارة الصحة تطلق خدمتين جديدتين للحجاج المصريين العائدين إلى أرض الوطن

الأربعاء، 13 يوليه 2022 08:14 م

أمين رابطة العالم الإسلامي يلتقى كبار القادة الدينين والمفتين ليهنئوا بعودة الحج وخطبة عرفة

الأربعاء، 13 يوليه 2022 05:47 م

غدا.. بدء الجسر الجوى بين جدة والقاهرة لإعادة حجاج القرعة عقب انتهائهم من المناسك

الأربعاء، 13 يوليه 2022 03:34 م

سالمة يا سلامة الحاج جاي بالسلامة.. نجوم التراث الشعبي بالأقصر يحتفلون بعودة الحجاج على تليفزيون اليوم السابع.. جابر الإسناوى ومحمود جمعة يقدمان باقة من أغانى الحج وينشدان "ألفين مبروك يا حجنا".. صور وفيديو

الأربعاء، 13 يوليه 2022 12:30 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة