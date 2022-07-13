500 موظف وتخصيص أبواب لكل فوج.. وكالة التفويج تنهى أعمال تفويج الحجاج داخل المسجد الحرام

كتب إيهاب محمد

تنفذ وكالة التفويج وإدارة الحشود، بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعمالها لتفويج حجاج هذا العام (1443)هـ، خلال أدائهم مناسك حجهم، من خلال تخصيص 500 موظف.



تغريدة رئاسة شؤون الحرمين

ووفقا لموقع رئاسة شؤون الحرمين، ذكر وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود، المهندس أسامة بن منصور الحجيلي بأن الوكالة عملت على جداول تفويج منظمة لاستقبال ضيوف الرحمن في المسجد الحرام لأداء طواف القدوم في اليوم الثامن من ذي الحجة، وطواف الإفاضة يوم عيد الأضحى، وطواف الوداع في اليوم الثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة ، بالإضافة لتخصيص أبواب محددة لكل فوج من أفواج الحجيج للدخول، وأبواب أخرى للخروج لضمان منع حدوث أي تزاحم أو تكدس، وبما يضمن انسيابية حركة الحشود ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة، التي سخرت بدورها إمكانياتها وطاقاتها البشرية والآلية كافة لإنجاح خطة موسم حج هذا العام وخدمة حجاج بيت الله الحرام.



تفويج الحجاج



الكعبة

وأضاف وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود أن التميز الملحوظ في تيسير الخدمات المقدمة للحجاج بالحرم المكي الشريف هذا العام هو نتاج متابعة معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، وذلك لتوفير أفضل الخدمات التي تضمن صحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام في حج هذا العام.