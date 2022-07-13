اليوم السابع
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الأربعاء، 13 يوليه 2022 12:30 ص
أكرم القصاص
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ووزير الصحة الإسرائيلي يعلن عدم ترشحه لرئاسة حزب "ميرتس"

الأربعاء، 13 يوليه 2022 12:00 ص
ووزير الصحة الإسرائيلي يعلن عدم ترشحه لرئاسة حزب "ميرتس" الكنيست
أ ش أ

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أعلن رئيس حزب "ميرتس" ووزير الصحة الإسرائيلي، نيتسان هوروفيتس، الثلاثاء أنه لن يرشح نفسه لرئاسة الحزب في الانتخابات الداخلية القريبة، لكنه سيترشح لمكان في قائمة الحزب لانتخابات الكنيست، التي ستجري في الأول من نوفمبر المقبل.

وانضم "ميرتس" - الذي يعتبر حزبًا يساريًا - إلى الحكومة الائتلافية التي تضم أحزابًا من اليمين والوسط السياسي .. وأظهرت الاستطلاعات الأخيرة أن "ميرتس" لن يتجاوز نسبة الحسم في انتخابات الكنيست المقبلة.

وقال هوروفيتس "بعد ثلاث سنوات كرئيس لميرتس، قدت خلالها الحزب في ثلاث جولات انتخابية وأدخلته إلى حكومة التغيير مع إنجازات كثيرة، قررت ألا أنافس هذه المرة على رئاسة ميرتس".. لكن هوروفيتس واجه مؤخرا مطالب من داخل حزبه بالاستقالة.

وأضاف هوروفيتس أنه "لا أعتزل ولن أغادر الحياة السياسية .. وسأتنافس في القائمة لانتخابات الكنيست المقبلة، وطبعا سأستمر في ولايتي كوزير للصحة".

وكان وزير التعاون الإقليمي، عيساوي فريج، أعلن الأسبوع الماضي أنه لن يرشح نفسه في الانتخابات المقبلة للكنيست، وهاجم هوروفيتس، قائلا إنه فشل في امتحان قيادة الحزب .. وأضاف أن هوروفيتس لم ينجح في التمسك بستة أعضاء كنيست من الحزب، وأن هوروفيتس "لا يمكنه أن يكون قائدا".

وأعلن نائب وزيرة الاقتصاد وعضو الكنيست عن ميرتس، يائير جولان، الأسبوع الماضي، ترشيح نفسه لرئاسة "ميرتس"، وقال إن حزبه "موجود في وضع صعب".

 


ووزير الصحة الإسرائيلي

ميرتس

حزب ميرتس

الانتخابات الاسرائيلية

اسرائيل



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