اليوم السابع
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وزارة العدل تقرر إنشاء فرع توثيق بمكتب بريد كفر طهرمس فى الجيزة

الأربعاء، 13 يوليه 2022 09:36 ص
وزارة العدل تقرر إنشاء فرع توثيق بمكتب بريد كفر طهرمس فى الجيزة الشهر العقارى-أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بإنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق مكتب بريد كفر طهرمس، ويتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق في الجيزة، ويكون مقره داخل مكتب بريد كفر طهرمس بقسم شرطة بولاق الدكرور في محافظة الجيزة.
 
 
 
ونص القرار على أن يقوم المكتب بكافة أعمال التوثيق المختلفة، فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي، فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق الجيزة النموذجي مكانيًا للفرع المختص نوعيًا.
 

الشهر العقارى

المستشار عمر مروان وزير العدل

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أخبار الشهر العقارى



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