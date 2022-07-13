اليوم السابع
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وزارة التنمية الاقتصادية الروسية: تباطؤ التضخم بموسكو إلى 15.62%

الأربعاء، 13 يوليه 2022 08:01 م
وزارة التنمية الاقتصادية الروسية: تباطؤ التضخم بموسكو إلى 15.62% البنك المركزى الروسى
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، عن تباطئ التضخم في روسيا في الفترة من 2 إلى 8 يوليو إلى 15.62% على أساس سنوي، مقابل 16.19% في الأسبوع الماضي، وفقًا لمراجعة حول وضع الأسعار الحالي، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، إنه في الأسبوع الممتد من 2 يوليو إلى 8 يوليو 2022، انخفضت الأسعار بنسبة 0.03%. وبالمقاييس السنوية، تباطأ نمو الأسعار إلى 15.62%".

وأوضحت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، أن المساهمة الرئيسية في انخفاض الأسعار تستمر من خلال انخفاض سعر المنتجات الغذائية (-0.37% في نهاية الأسبوع) بسبب زيادة كميات الفواكه والخضروات، فضلا عن تباطؤ نمو أسعار المنتجات الغذائية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، سجلت وزارة التنمية الاقتصادية استمرار الاتجاه النزولي لأسعار قطاع المنتجات غير الغذائية (-0.08%). في الوقت نفسه، في قطاع الخدمات المنظمة والسياحية، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.67%.

 

 


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