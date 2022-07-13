مطار مرسى علم يستقبل اليوم 10 رحلات طيران دولية ضمن 116 رحلة أسبوعية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأربعاء، 10 رحلات طيران دولية أسبوعية أغلبها قادمة من المطارات الأوروبية، تقل على متنها قرابة 3 آلاف سائح من جنسيات مختلفة ضمن 116 رحلة طيران أسبوعية تصل المطار بداية من السبت الماضي حتي الجمعة المقبلة .

وكشفت جداول رحلات الطيران الاسبوعية الوافدة من المطارات الأوروبية المختلفة إلى مطار مرسى علم الدولي، وصول الرحلات من 12 دولة أوروبية بعدد 108 رحلات دولية أوروبية والرحلات الداخلية 8 رحلات خلال الأسبوع.

كما أوضحت كشوف الرحلات وصول 3 رحلات من بلجيكا، و4 رحلات من هولندا، و17 رحلة من إيطاليا، و16 رحلة من ألمانيا، و35 التشيك، و22 رحلة بولندية، و 3 رحلات من سويسرا، و5 رحلات من المطارات الداخلية، ورحلة من لكسمبورج، و4 رحلات من سلوفاكيا، ورحلة من النمسا، ورحلة من المجر.