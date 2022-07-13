مصرع طفل سقط داخل بيارة صرف صحى بمطوبس فى كفر الشيخ

وتلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مطوبس يفيد بورود بلاغا من الأهالى بوفاة" أدم . م . أ . م . ع" عمره عام ونصف، وذلك بعد العثور عليه غارق بفتحة "الطرنش" المجاورة لمنزل جده، ليتحرر بذلك محضر رقم 8837 لسنة 2022 جنح مركز مطوبس.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وسؤال والدة الطفل " سنية . ج. م . ا" عن الواقعة أكدت أنها حال تواجدها بمنزل والدها ذهبت لغسل الملابس ونشرها على سطح المنزل لتجفيفها وحال عودتها علمت بغرق نجلها، وبسؤال " ن . ح . ا . م " ربة منزل وشاهدت على الواقعة أكدت بأنها حال تواجدها بمسكنها تبين لها غياب الطفل المتوفى، وأنها قامت رفقة أهلية الطفل بالبحث عنه لمدة نصف ساعة، وعثروا علي جثمانه ساقطًا بفتحة الطرنش المجاور لمنزلهم، وقاموا باستخراج وغسله بالمياه محاولة الضغط علي صدره لإخراج المياه من صدره فلم يخرج مياه، وحاولت إنعاشه دون جدوى حتى حضر الطبيب بعد ساعة تقريبًا وتبين وفاة الطفل.

ومن جانبه قام مفتش الصحة بمطوبس بتوقيع الكشف الطبي علي الطفل وتبين أن وفاة الطفل نتيجة إسفكسيا الغرق، لتقرر بعد ذلك جهات التحقيق بمركز مطوبس، بنقل الطفل إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتحديد كيفية وطريقة وفاة الطفل.