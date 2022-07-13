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مصرع شاب صعقا بالكهرباء بسبب ماس كهربائى داخل منزله بالبحيرة

الأربعاء، 13 يوليه 2022 11:13 م
مصرع شاب صعقا بالكهرباء بسبب ماس كهربائى داخل منزله بالبحيرة إسعاف ـ أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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لقى شخص مصرعه صعقا بالكهرباء اليوم الأربعاء اثر وقوع ماس كهربائى داخل منزله بمدينة دمنهور بالبحيرة.

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجده. 

وبالفحص تبين ورود اخطارا من مستشفى دمنهور العام بوصول "محمد ن ع" 29 سنة  مقيم دائرة قسم دمنهور جثة هامدة إدعاء صعق كهربائى.

وبسؤال أسرة  المجنى عليه قرروا أنه أثناء قيام المجنى عليه بالاستحمام داخل منزله صعقه التيار الكهربائي اثر وقوع ماس كهربائي وانهم لا يتهمون احد بالتسبب فى الحادث.

تم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى  دمنهور العام تحت تصرف النيابة العامة. 

وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة. 

 


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