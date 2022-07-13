مصرع سيدة مسنه غرقا بترعة نجع حمادى فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن الأهالى بدائرة قسم أول سوهاج من إنتشال جثة سيدة تبلغ من العمر 70 سنة سقطت في إحدى الترع مما نتج عنه وفاتها تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام تحت تصرف النيابة العامة وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية.



كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم أول سوهاج يفيد بغرق سيدة مسنة بإحدى الترع دائرة القسم وتم اتنشال جثتها بمعرفة الأهالى وتم نقلها للمستشفى العام.



وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعقيد أسامه طنطاوى مفتش مباحث قسم أول سوهاج والرائد إسلام عجاج رئيس وحدة مباحث قسم أول بغرق سيدة بترعه نجع حمادي دائرة القسم وتبين أنه أثناء سير المدعوة فوزية م ا ا 70 سنة ربة منزل - وتقيم دائرة مركز سوهاج على حافة الترعة المشار إليها إختل توازنها وسقطت بها مما أدي لغرقها وتم انتشال الجثة بمعرفة الأهالي.



تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام وبسؤال نجلها المدعو ناصر ص ش ا 29 سنة عامل ويقيم دائرة مركز سوهاج بمضمون ما تقدم ونفي الشبهة الجنائية وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية تم تحري محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن.