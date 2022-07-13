محافظ بورسعيد يتفقد الميناء البرى لمتابعة سير وانتظام العمل بعد تعديل أسعار الوقود

بورسعيد - محمد عزام

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، سير وانتظام العمل داخل الميناء البري الجديد بحي الضواحي، بعد تعديل أسعار الوقود اليوم، رافقة خلالها اللواء أشرف مؤمن مساعد مدير الأمن، والعقيد محمد المصري مدير إدارة المرور، هالة أبو العز رئيس حي الضواحى.

وتابع محافظ بورسعيد، انتظام حركة الأتوبيسات وسيارات الأجرة بين المحافظات، حيث شدد على السائقين بالإلتزام بتعريفة الركوب الجديدة المحددة والتي أعلنتها محافظة بورسعيد، ومنع أى محاولات لإستغلال المواطنين .

كما إلتقى محافظ بورسعيد، عددا من المواطنين للتعرف على آرائهم في مستوى الخدمات المقدمة داخل الميناء البري، مؤكدا أنه صمم على أحدث طراز تماشيا مع الطفرة التي تشهدها بورسعيد في كافة المجالات.

كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد أعلن اليوم أنه تم تعديل تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس للخطوط الداخلية والخارجية مع المحافظات الأخرى لتتناسب مع زيادة أسعار المواد البترولية.

وأصدر محافظ بورسعيد، تعليمات مشددة بتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود والمواقف للتأكد من تطبيق هذا القرار وانتظام منظومة العمل، ومنع أى محاولات لاستغلال المواطنين أو احتكار المواد البترولية ،مؤكدا على الإعلان عن التعريفة الجديدة بالمواقف وضع ملصق على سيارات الأجرة والسرفيس متضمن خط السير والأجرة المقررة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة التعريفة او تقسيم خط السير.