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كليات تشترط اجتياز اختبارات القدرات فى تنسيق الجامعات.. تعرف عليها

الأربعاء، 13 يوليه 2022 06:30 ص
كليات تشترط اجتياز اختبارات القدرات فى تنسيق الجامعات.. تعرف عليها مكتب تنسيق الجامعات - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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ينشر" اليوم السابع" القائمة الكاملة للكليات التى يشترط القبول بها اجتياز الطالب لاختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي 2022 / 2023، وذلك بعد قرار إلغاء اختبارات القدرات لكليات السياحة والفنادق:
 
- كليات الإعلام.
- كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان، دمياط، بنها، بنى سويف).
- كليات الفنون الجميلة بقسمي (الفنون والعمارة).
- كليتا التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.
- كلية التربية الفنية بجامعة المنيا، وشعبتي (التربية الفنية والتربية الموسيقية، وشعبة المسرح التربوى) بكليات التربية النوعية بجامعة المنصورة وفرعيها "ميت غمر، منية النصر".
- شعبتا (التربية الفنية، والتربية الموسيقية) بكليتي التربية جامعتى قناة السويس والسويس.
- كليات التربية الرياضية، والكليات التابعة للجامعات التكنولوجية الجديدة وهى: (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف.
- كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض.

تنسيق الجامعات

اختبارات القدرات

كليات السياحة والفنادق

كليات التمريض

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