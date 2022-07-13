فوائد استخدام الصبار للتغلب على مشاكل الشعر

كتبت إيناس البنا

الصبار منذ فترة طويلة معروف بتأثيراته المهدئة على البشرة، يمكن أن يوفر الراحة للمناطق الملتهبة وغالبًا ما يستخدم كعلاج منزلي للجروح أو الإصابات الصغيرة، نظرًا لخصائصه المهدئة، فإنه يستخدم أيضًا في الكثير من أقنعة الوجه لتهدئة أي احمرار أو حروق الشمس.

وفقا لموقع " webmd"، هناك العديد من المنتجات المتوفرة في السوق التي تحتوي على الألوفيرا، وبعضها يباع أيضًا على شكل جل الصبار.الصبار ليس مفيدًا للبشرة فحسب، ولكنه مفيد أيضًا للشعر، يمكنك وضع جل الصبار على شعرك للتخلص من مشاكل شعرك.

الفوائد التي يوفرها الصبار لشعرك



يساعد في نمو الشعر:



يعزز الصبار نمو الشعر ويساعد تطبيق جل الصبار على فروة رأسك على تقوية الشعر وتقليل التكسر مما يساعد في النهاية في تعزيز نمو الشعر.

يساعد في علاج حكة فروة الرأس:



نظرًا لخصائصه المضادة للالتهابات، يساعد الصبار الأشخاص الذين يعانون من حكة فروة الرأس عن طريق تهدئة المناطق المصابة، ضع جل الصبار على فروة رأسك واحتفظ به لبضع دقائق قبل غسل شعرك بمنظف معتدل للشعر.

تقليل قشرة الرأس:



يمكن أن تكون قشرة الرأس نتيجة نمو فطري أو بكتيري في فروة الرأس، يساعد وضع هلام الصبار على إزالة نمو الفطريات وتقليل قشرة الرأس.

يساعد على تقوية الشعر:



يحتوي الصبار على فيتامينات A و C و E الموجودة فيه مما يساعد على تقوية بصيلات الشعر ويمنعه من التكسر، كما أنها تساعد في إصلاح الشعر التالف.