اليوم السابع
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ضبط 7 قضايا مخدرات فى مداهمات أمنية بمركز طوخ بالقليوبية

الأربعاء، 13 يوليه 2022 10:59 ص
ضبط 7 قضايا مخدرات فى مداهمات أمنية بمركز طوخ بالقليوبية حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.
 
وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (7) قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، بحوزة 8 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية" وتنفيذ (2327) حكما قضائيا متنوعا.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى استمرار الحملات.
 
 

حملات امنيه

القليوبية

حوادث

مخدرات



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