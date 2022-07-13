روسيا عن مهاجمة أوكرانيا مبانٍ قريبة من محطة زابوروجيه النووية: استفزاز نظمه الغربيون

كتب أحمد عرفة

وصف رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف مهاجمة القوات الأوكرانية بطائرات مسيرة المباني القريبة من محطة زابوروجيه للطاقة النووية، بأنها استفزاز نظمه الغربيون، وفقا لروسيا اليوم..

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي إنه في 12 يوليو، هاجم النازيون الجدد الأوكرانيون المباني بمساعدة طائرات مسيرة بقذيفتين من عيار 120 ملم، سقطتا على مقربة من محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وأوضح رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي أن هذا ليس أول استفزاز لئيم لنظام كييف في منشآت إشعاعية خطرة، ينظمه القيمون الغربيون"، مضيفا أن القيمين الغربيين، الذين يحققون أهدافهم الإجرامية بأيدي الجانب الأوكراني، يعرضون ملايين الأشخاص في البلاد للخطر.

ودعا رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الأخرى للتأثير على السلطات الأوكرانية، وكذلك اتخاذ تدابير فعالة لمنع الاستفزازات في المنشآت التي يحتمل أن تكون خطرة.