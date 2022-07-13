رفع 850 طنا تراكمات ومخلفات بمدينتى أسوان وكوم أمبو.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

تستكمل الوحدات المحلية بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان، جهودها لتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات والقمامة أولاً بأول بكافة المناطق والأحياء السكنية، والحدائق والمتنزهات العامة وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة المهندس سيد مدنى بمواصلة أعمال النظافة العامة على مدار 3 ورديات لتعمل طوال الـ 24 ساعة بما يساهم بشكل مباشر فى تنفيذ هذه الأعمال على الوجه الأكمل حيث تم رفع 450 طن من التراكمات والمخلفات منها 350 طن على مدار الـ 3 ورديات، و100 طن أخرى تم تجميعها فى الوردية الأولى حالياً.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بإستكمال سلسلة الجهود اليومية من خلال رفع التراكمات والمخلفات والقمامة على مدار الـ 4 أيام من عيد الأضحى بإجمالى 400 طن ، وبواقع 100 طن يومياً والتى تم تجميعها من مختلف الأحياء والمناطق السكنية.

وتوازى مع ذلك قيام الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بتنفيذ تعليمات محافظ أسوان بشأن إستمرار أعمال النظافة العامة على مدار اليوم ، وكذا رش الشوارع بالمياه ، مع القيام بالمتابعة اليومية لحركة سير الملاحة النهرية ، وإنتظام سير العبارات واللنشات النيلية فى مجرى نهر النيل والتى يتم التشديد الدورى عليها للإلتزام بالحمولة المقررة للحفاظ على سلامة أرواح المواطنين المترددين عليها.

ومن جانبه، شدد محافظ أسوان، على ضرورة الإلتزام بتنفيذ هذه التكليفات بشكل لحظى ، خاصة أن أجازة العيد تعتبر فترة تقييم شامل لأداء جميع المسئولين ، مع تنظيم مسابقة بين المراكز والمدن لتطبيق قاعدة الثواب والعقاب ، مؤكداً على أن ذلك يتوازى مع أهمية التواجد الميدانى لمواجهة أى شروع فى التعدى على أراضى الدولة سواء كانت زراعية أو بناء بالتنسيق مع مديرية الزراعة ، بجانب رفع الإشغالات ، ومصادرة البضائع والمضبوطات ، وتوجيهها لدور الرعاية الإجتماعية.



