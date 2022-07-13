رفع 110 آلاف و300 طن قمامة ومخلفات بالشرقية.. تفاصيل

الشرقية - إيمان مهنى

قالت محافظة الشرقية، إنه خلال الستة أشهر الماضية تمكنت وحدة التدخل السريع من رفع (110300) طن قمامة ومخلفات بنطاق المحافظة بواقع (5515) نقلة.



وشدد المحافظ الدكتور ممدوح غراب، على مدير وحدة التدخل السريع بتكثيف عمليات النظافة اليومية للحفاظ على الشكل الجمالي والحضارى للمحافظة ، مؤكداً على رفع المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن، حيث يتم مسح ومعالجة المنطقة بالكامل بيئياً بالإستعانة بالخبرات المتخصصة لتفادي وجود أي بقايا أو إنبعاثات ضارة.



ناشد المحافظ المواطنين بضرورة إلقاء القمامة فى الأماكن المخصصة لذلك للحفاظ على الصحة العامة والمظهر الحضارى للمحافظة .



وفى سياق متصل، أوضح المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية أنه خلال الفترة من يناير 2022حتى يونيو2022 تم الإنتهاء من رفع (110300) طن قمامة و مخلفات بنطاق المحافظة حيث تم رفع (32740) طن ردش ومخلفات من مركز بلبيس وكذا تم رفع (1060) طن قمامة من مركز كفر صقر ورفع (3660) طن قمامة من مركز فاقوس وكذلك رفع (11100) طن قمامة من مركز أبوكبير ومن مركز الإبراهيمية تم رفع (3820) طن قمامة ومن مركز ههيا تم رفع (15800) طن قمامة بالإضافة إلى رفع (27780) طن قمامة من مركز الزقازيق فضلاً عن رفع (1680) طن قمامة من مركز ابوحماد وأيضاً رفع (440) طن قمامة من حى أول الزقازيق كما تم رفع (2020) طن قمامة من حى ثان الزقازيق وبالإضافة لرفع (10200) طن قمامة من مركز مشتول السوق .



وأشار المشرف العام على وحدة التدخل السريع أنه تم الإنتهاء من رفع (14940) طن قمامة ومخلفات خلال شهر يونيو الماضى بواقع (747) نقله باستخدام 10سيارات (تريلا – نقل – قلاب) و٢ لودر و توصيلها للمدفن الصحي بالخطاره .



هذا وقد أكد محافظ الشرقية على إستمرار شن الحملات المكثفة طوال أيام عيد الأضحى المبارك لرفع القمامة ومخلفات الذبح بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفورى مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من إنتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وكإجراء إحترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا ، وحفاظاً على المنظر الجمالى والحضارى لمداخل ومخارج المحافظة.