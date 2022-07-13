اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 يوليه 2022 08:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

خطوات متواصلة على طريق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.. غدا فى اليوم السابع

الأربعاء، 13 يوليه 2022 07:00 م
خطوات متواصلة على طريق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.. غدا فى اليوم السابع اليوم السابع غدا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "خطوات متواصلة على طريق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.. استثمارات الهيئات الاقتصادية تحتل المرتبة الأولى لاستكمال المشروعات القومية بنحو 9.410 مليار جنيه.. وقطاع النقل فى الصدارة.
 
اقرأ فى العدد أيضا..
 

- الرئيس السيسى يتلقى اتصالا من الملك سلمان بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

 
- محافظات مصر شكل تانى.. تنفيذ 121 مشروعا بـ5 مراكز بمحافظة المنيا.. مشروع روضة السيدة 2 بالقاهرة يرى النور قريبا 
 

- «منتدى الإبداع» نافذة «المتحدة» لاكتشاف الموهوبين

 
- افتح قلبك لـ"اليوم السابع".. وشوشة للاستشارات الاجتماعية والنفسية 
 

- رئيس الوزراء يكلف بسرعة التعامل مع أى شكوى من المبالغة فى زيادة تعريفة الركوب أو احتكار المنتجات البترولية

 
- أنشطة ترفيهية للمتعافين من تعاطى المخدرات داخل مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان
 

- "حروب الكيبورد".. أسرار الاختراقات الإلكترونية بين روسيا وأوكرانيا

 
اليوم السابع
 
 
 

اليوم السابع المطبوع

اليوم السابع

اخبار اليوم السابع

السيسي

عبد الفتاح السيسي

أخبار مصر

مصر اليوم

اخبار السيسي

أخبار عاجلة





مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة