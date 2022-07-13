حبس موظف متهم بسرقة "شبابيك" مدرسة يعمل بها فى منطقة حلوان 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة حبس موظف يعمل بمدرسة بمنطقة حلوان 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة شبابيك المدرسة وبيعها لدى عميله سيئ السمعة، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ووجهت له تهمة السرقة.

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (مديرة إحدى المدارس - كائنة بدائرة القسم) باكتشافها سرقة (20 شباك الخاصين بفصول المدرسة محل عملها)، واتهمت (مسئول العهدة بالمدرسة المشار إليها - مقيم بدائرة القسم) بتبديد العهدة المسلمة إليه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن المشكو فى حقه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة المشار إليها، وأقر بأنه نظراً لطبيعة عمله بالمدرسة استولى على المسروقات بأسلوب "الخلع" والتصرف فيها بالبيع لدى عميله "سيئ النية" (عامل خردة - مقيم بدائرة القسم).

كما تم بإرشاده ضبط الأخير وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم أيدها وأقر بقيامه ببيع المسروقات (لأحد تجار الخردة "حسن النية"، مقيم بذات العنوان)، أمكن ضبطه والعثور بداخل المخزن الخاص به على كافة المسروقات المستولى عليها، وبمواجهته بأقوال الأخير أيدها ونفى علمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة، وباستدعاء المُبلغة تعرفت على المضبوطات، واتهمته بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.