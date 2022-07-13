حبس المتهم بقتل شخص فى مشاجرة بسبب خلاف على مكان ركن سيارة بإمبابة

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس المتهم بقتل شخص فى مشاجرة نشبت بينهما فى إمبابة بسبب الخلاف على مكان ركن سيارة، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاصة بجثة المجنى عليه؛ للوقوف على ظروف وملابسات مقتله.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين ومقتل أحدهما، نتيجة إصابته بجرح نافذ في إمبابة.

وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن الخلاف على ركن سيارة، أدى لنشوب مشاجرة بين شخصين، ما أسفر عن مقتل أحدهما عقب إصابته بجرح نافذ بمطواة.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتبين إصابته خلال المشاجرة، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.