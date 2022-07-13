وقالت تانيا هارتر مديرة الجمعية فى تصريحات لها اليوم الأربعاء، أن زيادة أعباء العمل على الطيارين والموظفين فى المطارات، قد تتحول إلى نقاط ضعف في عمليات الطيران بسبب نقص الموظفين مما يزيد من احتمالات وقوع الأخطاء.

ولفتت هارتر إلى إذا تراكمت الأخطاء فقد يؤدي ذلك في النهاية إلى وقوع حوادث خطيرة خاصة مع زيادة ساعات العمل الإضافية، على أغلب العاملين في قطاع الطيران والمطارات.

وأشارت هارتر إلى وجود طوابير طويلة وتأخيرات وآلاف من عمليات إلغاء الرحلات في مطارات عديدة في أوروبا وبخاصة في ألمانيا ،موضحة أن السبب الرئيسي هو نقص الموظفين خاصة بين مقدمى الخدمات الأرضية وأيضًا في مجال الطيران ككل.

وفسرت هارتر الأزمة الراهنة بأن كثيرا من شركات الطيران والمطارات وفّرت عددا كبيرا من العمالة، أثناء أزمة جائحة كورونا وأنها خططت لبرنامج طيران غير واقعي لفصل الصيف.