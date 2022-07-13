تعريفة الركوب الجديدة فى البحيرة وبورسعيد والمنوفية.. تعرف عليها

كتب على عبد الرحمن

أعلنت محافظات المنوفية وبورسعيد والبحيرة، تعريفة الركوب الجديدة بعد تحريك أسعار البنزين، وذلك فى ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المحافظين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدى لأى محاولات لإحتكار الموادر البترولية بعد زيادة الأسعار أو استغلال المواطنين بأى صورة .

كان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية وجه بتكثيف الحملات المشتركة من الأجهزة المعنية وإدارات المواقف والمرور ومديريات التموين على مواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية داخل كل محافظة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين على أن تتناسب الزيادة في أسعار تعريفة الركوب مع الزيادة التي شهدتها المواد البترولية .

كما وجه اللواء محمود شعراوى بسرعة بالتنسيق بين كافة المحافظات لتحديد أسعار تعريفة الركوب بين كل محافظة وآخري وأن تتناسب تلك الزيادة مع الأسعار الجديدة للوقود .

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن الزيادة الجديدة في تعريفة الركوب لوسائل المواصلات داخلياً وبين المحافظة والأخرى ستكون ما بين 5 % إلى 7 % على جميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات على أن يتم إعلان التعريفات الجديدة صباح اليوم الأربعاء مع تعليقها بكافة المواقف وتكون بصورة واضحة .

ووجه اللواء محمود شعراوى بقيام المحافظين بالمرور على مواقف السرفيس ومحطات الوقود للتأكد من إنتظام العمل بالمواقف وعدم استغلال المواطنين، مع التنبيه على القيادات التنفيذية بالمرور على مدار اليوم للمتابعة والتعامل بحسم مع أي مخالفات لسائقى السرفيس والنقل الجماعى واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر للمخالفين.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة التأكيد علي وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير .

كما طالب الوزير التأكيد على هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية على أن تكون زيادة تعريفة الركوب متناسبة مع زيادة أسعار الوقود لافتاً الي أن الزيادة في سعر التذكرة لن تتخطي ٥٠ قرشاً عن الأسعار القديمة .

وقال اللواء محمود شعراوي، إن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ستقوم بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات بالمحافظات ، وطالب " شعراوي " المواطنين بالتواصل مع أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة وغرف العمليات وإدارة الأزمات المعلنة بالمحافظات ومبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة لتقديم اي شكوي وذلك على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك ": www.facebook.com/sotakmasmwo ورقم الخط الساخن : "15330" وسيعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة والبريد الإلكترونى للوزارة : "Info@mld.gov.eg ".