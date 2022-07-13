تعرف على عدد عقود العمالة الأجنبية العاملين بالوزارات والمحافظات.. إنفوجراف

كتب: مدحت عادل

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة توزيع العمالة الأجنبية العاملة بالقطاع الحكومي/ وقطاع الأعمال العام، من حيث عدد المجددين للعقود والمتعاقدين لأول مرة عام 2021، بعد انحسار جائحة كورونا.

ويشير الإنفو جراف الصادر عن جهاز الإحصاء، إلى أن القطاع العام/ الأعمال العام شهد 582 أجنبي جددوا عقودهم، بينما بلغ عدد المتعاقدين لأول مرة نحو 315 أجنبي، يليه العمالة الأجنبية بالهيئات العامة بعدد 323 عامل أجنبي، بينما بلغ عدد المتعاقدين لأول مرة نحو 149 متعاقد.



العاملون الاجانب المجددين وأول مرة

أما بالنسبة للوزارات فقد بلغ عدد المتعاقدين لأول مرة 120 متعاقد أجنبي، بينما بلغ عدد المجددين للعقود نحو 159 عامل أجنبى، وأخيرا بلغ عدد المجددين لعقودهم في المحافظات نحو 38 عامل أجنبى، وعقد تجديد واحد فقط.

وسجل إجمالى عدد العاملين الأجانب فى القطاع الحكومى والقطاع العام/ الأعمال العام بلغ 1687 أجنبيا، بنهاية عام 2021، مقابل 1172 أجنبيا عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 43.9%، واستحوذت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية على نحو 513 أجنبيا من إجمالى العاملين الأجانب فى مصر عام 2021، بنسبة بلغت 30.4%، يليها الشركة القابضة لكهرباء مصر ويعمل بها 248 أجنبيا بنسبة 14.7% من إجمالى الأجانب.