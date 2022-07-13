تعرف على أهم 9 مشروعات "تكرير وتصنيع وبتروكيماويات" جارى تنفيذها

كتبت -مروة الغول

يستهدف قطاع البترول تنفيذ عدد من مشروعات التكرير والتصنيع والبتروكيماويات ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030،حيث تضمنت تلك المشروعات الأتى..

1-مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بالسويس ويهدف إلى إنشاء مجمع للبتروكيماويات وذلك في إطار خطة الدولة لتنمية المنطقة الاقتصادية وذلك لإنتاج حوالي 7ر2 مليون طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية و 535 ألف طن سنوياً من المنتجات البترولية .. هذا وتبلغ التكلفة الاستثمارية حوالي 5 ر7 مليار دولار.

2- مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) لإنتاج 205 ألف متر مكعب سنويا من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة باستخدام قش الأرز وباستثمارات 284 مليون يورو تعادل 5.5 مليار جنيه.

3- مشروع إنتاج مشتقات الميثانول لانتاج 87 ألف طن سنوياً من اليوريا فورمالدهيد و52 ألف طن سنوياً من مادة النفثالين فورمالدهيد المسلفن SNF باستثمارات 119 مليون دولار.

4-توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية بهدف زيادة طاقتها التكريرية بنسبة 60%، وتبلغ استثماراته حوالى 2.4 مليار دولار.. هذا وقد تم بدء التشغيل المبكر للمرحلة الثانية من المشروع في مايو 2022.

5-مجمع إنتاج السولار بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (انوبك) بأسيوط بطاقة تغذية 2.5 مليون طن سنويا من المازوت لتحويله الى منتجات بترولية عالية الجودة، وباستثمارات 2.9 مليار دولار.

6-توسعات شركة السويس لتصنيع البترول بطاقة 1.75 مليون طن سنوياً من المازوت لتعظيم كميات المنتجات عالية القيمة الاقتصادية وباستثمارات تقديرية حوالي 1.77 مليار دولار.

7-مشروع تقطير المتكثفات بشركة النصر للبترول بطاقة 1.2 مليون طن من المتكثفات وذلك لانتاج منتجات بترولية عالية الجودة وبتكلفة استثمارية حوالي 2214 مليون جنيه.

8-مجمع التقطير الجوى بشركة أسيوط لتكرير البترول بطاقة 5 مليون طن من الزيت الخام وذلك بهدف تغطية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية ، وبتكلفة استثمارية حوالي 9.2 مليار جنيه.

9-مجمع التقطير الجوى بشركة الإسكندرية للبترول بطاقة 5 ملايين طن من الزيت الخام بالإضافة إلى إنشاء وحدة لاسترجاع الغازات، وذلك بهدف تغطية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية عالية القيمة الاقتصادية (سولار ، بنزين ، بوتاجاز ،...) وبتكلفة حوالى 6.2 مليون جنيه.