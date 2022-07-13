تشييع جثمان شاب والبحث عن آخر بعد غرقهما فى المنوفية

شيع المئات من أهالي قرية جريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، جثمان الطالب " محمود ابو شنب " والذى توفى غرقا هو وصديقة " محمد وحيد "، عقب استقلالهما مركب نيلى بالفرع رشيد المار بالقرية .

كان اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا يفيد بغرق طالبين "محمد وحيد "، و " محمود أبو شنب"، أثناء ركوبهما إحدى المراكب والتجول بها .

على الفور تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري وتمكنت بالتعاون مع الصيادين من إنتشال جثمان الطالب" محمود أبو شنب" وتم تشييع جثمانه، بينما يواصل الاهالى والصيادين البحث عن الجثمان الآخر، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان 5 أصدقاء قد خرجوا للتنزه في نزهة نيلية في مياه النيل المار بقرية جريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وتتعرض المركب للانقلاب وتم إنقاذ 3 أشخاص بينما غرق شابين وتم إخراج أحدهما وما زال البحث عن الآخر مستمر.





