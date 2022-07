وبث تليفزيون "سي إن إن" الأمريكي لقطات حية للرئيس بايدن، حيث كان في صحبته نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتصوج، ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، وتم التقاط صورة جماعية للمسئولين خلال الحدث، كما التقى بايدن مع الناجين وأسرهم الذين كانوا متواجدين.

President Joe Biden lays a wreath at the Yad Vashem Holocaust memorial in Jerusalem, honoring the 6 million Jews murdered in the Holocaust. pic.twitter.com/2uWpnnjcKW