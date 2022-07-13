اليوم السابع
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انخفاض متوسط أسعار استيراد الغاز المسيل فى الصين ليبلغ 12.66 دولار

الأربعاء، 13 يوليه 2022 05:00 ص
انخفاض متوسط أسعار استيراد الغاز المسيل فى الصين ليبلغ 12.66 دولار ناقلة غاز ـ أرشيفية
كتبت - مروة الغول

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ارتفع المتوسط الشهري للسعر الفوري للغاز الطبيعي المسجل في مركز هنري بالسوق الأمريكي خلال شهر أبريل 2022 إلى 6.6 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية مايو 2022.

وتابع التقرير الصادر عن منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" انخفاض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعى المسيل فى اليابان خلال شهر مارس 2022 بمقدار 1.76 دولار لكـل مليـون وحدة حرارية بريطانية، ليبلـغ 14.12 دولار لكـل مليـون وحدة حرارية بريطانية، كما انخفض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعى المسيل فى الصين بمقدار 0.31 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ليبلغ 12.66 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية .

وتابع التقرير، الصادر خلال الشهر الجارى بينما ارتفع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في كوريا الجنوبية بمقدار 3.27 دولار لكل مليـون وحدة حرارية بريطانية، ليبلغ 19.49 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ، وارتفع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في تايوان بمقدار 1.42 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ليبلغ 16.07 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية .

وذكر التقرير أن صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعى المسيل إلى اليابان وكوريا الجنوبية والصين وتايوان بلغت حوالي 4.150 مليون طن خلال شهر مارس 2022 ، مستأثرة بحصة بلغت 22.8 % من الإجمالى.


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أسواق الغاز الطبيعي العالمية



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