انتشال جثامين 3 غرقى بشاطئ غرب محافظة الإسكندرية

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية بالتعاون مع غواصين متطوعين في انتشال 3 جثث الغرقى شواطئ العجمي، بعد أن طفت جثة هم على سطح المياه في شواطئ العجمى.
وعلي الفور تم انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة وجرى انتشال جثمان "محمد عبد الله" 20 سنة، من محافظة البحيرة مدينة ادكو، والذي غرق بشاطئ السلام 2 المميز، من شاطئ مارينا ابو يوسف، وصديقه " ادهم محمد عوض" 20 سنه، من مدينة ادكو، من نفس المكان شاطئ مارينا ابو يوسف.
كما تم انتشال جثة الغريق "أحمد صلاح درة" الذي غرق بالأمس على شاطئ الكناري غرب محافظة الإسكندرية الساعة 6 صباحا، بعد يوم كامل من غرقه وتحرر محضر بالواقعة والعرض على الجهات المختصة لاتخاذ اللازم حول الواقعة.
انتشال جثامين 3 غرقى بشاطئ غرب محافظة الإسكندريةالأربعاء، 13 يوليه 2022 03:30 م
جثة
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نجحت قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية بالتعاون مع غواصين متطوعين في انتشال 3 جثث الغرقى شواطئ العجمي، بعد أن طفت جثة هم على سطح المياه في شواطئ العجمى.
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