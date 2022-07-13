المنوفية تعلن تعريفة الركوب الجديدة.. تعرف عليها

وأشار محافظ المنوفية إلى أن تعريفة ركوب تاكسى الأجرة بدائرة المحافظة تكون 13 جنيها، وذلك على أساس محاسبة العداد من بداية فتح البنديرة مبلغ 5,50جنيه، ومبلغ 2 جنيه عن كل 1 كيلو متر من المسافة المقطوعة، وتكون تعريفة ركوب التوك توك داخل قرى المحافظة 7 جنيه، وفى حالة استقلال السيارات الطرق الجديدة يتم زيادة الأجرة بقيمة 1 جنيه رسوم عبور البوابات.

وشدد محافظ المنوفية، على تكثيف الحملات على محطات الوقود ومواقف السيارات لضمان إلتزام سائقى السيارات العاملة على الخطوط المختلفة بالتعريفة الجديدة ومحاسبة المخالفين للتعليمات بغرامة قدرها 500 جنيه، هذا فضلاً عن إلزام السائقين بكتابة التعريفة الجديدة على زجاج المركبات بخط واضح وظاهر، وإلزام السيارات بخطوط السير المقررة بين المواقف وأن يتم تحميل السيارات بالأعداد المقررة بكل سيارة .

كما شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمتابعة الميدانية على مدار الساعة للإلتزام بالتعريفة الجديدة ووضع لافتات وبنرات ظاهرة بالمواقف بتعريفة الركوب الجديدة .

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد أصدرقراراً بتشكيل لجنة لوضع تعريفة الركوب لكافة مركبات الأجرة بدائرة المحافظة فورالزيادة الجديدة لأسعار البترول.

وتتلقى غرفة العمليات المركزية بالمحافظة علي مدار 24 ساعة أية شكاوي علي الأرقام التالية (2239804- 2224899-2222035) ورصدها والتعامل الفوري معها وعلى الخط الساخن 15562.

التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة (1)



التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة (2)



التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة (3)



التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة (4)



التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة (5)



التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة (6)



التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة (7)



التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة (8)



التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة (9)



التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة (10)