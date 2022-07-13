اليوم السابع
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الأربعاء، 13 يوليه 2022 04:56 م
أكرم القصاص
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المشاط: مصر تسجل ترتيبا أعلى من المتوسط الإقليمى فى مؤشر التنمية المستدامة لـ2022

الأربعاء، 13 يوليه 2022 04:29 م
المشاط: مصر تسجل ترتيبا أعلى من المتوسط الإقليمى فى مؤشر التنمية المستدامة لـ2022 الدكتورة رانيا المشاط
أ ش أ

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قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، إن مصر⁩ تمضي قدما نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال استراتيجياتها الوطنية، حيث سجل ترتيب مصر لعام 2022 في مؤشر أهداف التنمية المستدامة 68.7 نقطة، وهو أعلى من المتوسط الإقليمي ويشير إلى تقدم مقارنة بمعدلات 2021.
 
وأضافت الوزيرة - في تغريدات عبر حسابها بموقع "تويتر" - أن المؤشر يعكس تقدم ⁧مصر⁩ في تحقيق الأهداف الأممية؛لاسيما على مستوى الأهداف (6: المياه النظيفة والنظافة الصحية، و10: الحد من أوجه عدم المساواة، و12: الاستهلاك والإنتاج المسئولان، و13: العمل المناخي).
 
واختتمت الوزيرة بقولها "من خلال شراكاتنا الدولية والتعاون متعدد الأطراف نواصل دفع الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وزارة التعاون الدولى

التعاون الدولى

التنمية المستدامة

أهداف التنمية المستدامة



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