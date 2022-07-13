المتهم بقتل صديقه فى الهرم بالجيزة: "ضربته بالسكينة بسبب الفلوس"

كتب أحمد الجعفرى

اعترف المتهم بقتل صديقه فى الهرم، بالاتهامات المسندة إليه من قبل النيابة العامة، وقال إن خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه، دفعتهما للتشاجر أثناء محاولة حل تلك الخلافات؛ إلا أن الأمر تطور سريعًا مما دفعه لتسديد طعنة نافذة لصديقه؛ من سلاح أبيض أعده مسبقًا للدفاع عن نفسه.

وتابع المتهم قائلًا: "مكنش قصدى أقتله، لكنى ضربته بالسكينة بسبب الفلوس؛ وكنت بدافع عن نفسى".

وأصدرت النيابة العامة قرار بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها، وأمرت بتشريح جثة المجنى عليه، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به.

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات في مقتل شاب على يد صديقه، بسبب خلافات مالية بينهما أثناء جلسوهما في مقهى بمنطقة الهرم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، في منطقة الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات، أن المجني عليه اعتدى عليه صديقه بسلاح أبيض، بسبب خلافات بينهما أثناء جلوسهما في مقهى.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.