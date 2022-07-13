اليوم السابع
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القوى العاملة: تعيين 253 شاباً منهم 5 "قادرون باختلاف" فى بورسعيد

الأربعاء، 13 يوليه 2022 09:33 ص
القوى العاملة: تعيين 253 شاباً منهم 5 "قادرون باختلاف" فى بورسعيد محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة بورسعيد بتعيين 253 شاباً، وذلك في منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد  المرتدة "كعب العمل" ، منهم 5 " قادرون باختلاف " وتم إبرام عقود عمل لهم من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية ، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية  949 شاباً منهم 21  "قادرون باختلاف" ، فضلاً عن إستخراج 385 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة.
 
وأضاف الوزير،  أن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 125 شكوى ، تم تسوية 4 شكوي، وحفظ 9 منها ، وإحالة 7 شكاوى للمحكمة العمالية ، ومازالت 105  شكوى تحت البحث والدراسة  ، كما قامت المديرية في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية إجتماعياً وصحياً، بصرف 3 منحة مولود جديد بإجمالى 6000 جنيه ، ومنحتي زواج بمبلغ 6000 جنيه ، ومنحة وفاة عامل بإجمالي 10 آلاف جنيه .
 
 وأشار السيد السنجابي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال  شهر يونيو الماضى- إلى أن  المديرية  قامت بالتفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالي على 528 منشأة ، دوري نهاري وحملات يعمل بها 2198 عاملا ، أسفر عن تحرير 70 محضرا عمالياً ، وعقد 6 ندوات توعية استفاد منها 126 عاملا ، وبحث 12 شكوى ، فضلاً عن التفتيش على 137 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية ، أسفر عن تحرير 11 محضر مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية ، وعقد 9 ندوات توعية في مجال مخاطر بيئة العمل وتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت حضرها 100 عامل  .
 
أما في مجال التدريب المهني ، قامت المديرية باستكمال دورتين تدريبيتين صباحية ومسائية على مهنة التفصيل والحياكة لـ 26 متدربة ، ومتابعة دورة تدريبية على مهنة كهرباء التوصيلات لـ 9 متدربين بوحدة التدريب المتنقلة ضمن مبادرة " مهنتك مستقبلك ". 
 
 

وزير القوى العاملة

قادرون باختلاف

القوى العاملة

محمد سعفان



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