السبت.. نظر محاكمة أحد المتهمين بقضية خلية المفرقعات بمدينة السادات

فريق المحافظات

تتظر الدائرة الثامنة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، السبت المقبل، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد رزق مرعي وأمانة سر كلا من أشرف حسن ومحمد صبحي محاكمة أحد المتهمين بقضية خلية المفرقعات بمدينة السادات، والتي تشمل خمسة متهمين من قاطني مدينة السادات حازوا اسلحة وذخائر و مواد مفرقعة وما في حكمها احتوت على مادتي كلورات البوتاسيوم ومفرقعات الكلورات مخلوط بالبارود الأسود وخليط مادة نترات البوتاسيوم والفحم ومادة كلورات البوتاسيوم، وذلك دون الحصول عل ترخيص بذلك من الجهة المختصة بقصد استعمالهم في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت المحكمة قد أجلت نظر الدعوى لجلسة اليوم السبت 16 يوليو، كطلب الدفاع للاطلاع والاستعداد للمرافعة، مع استمرار حبس المتهم لذات الجلسة.