وأوضح رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف -حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية- أن القوات الاوكرانية هاجمت المباني بمساعدة طائرات مسيرة بقذيفتين من عيار 120 ملم، سقطتا على مقربة من محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وقال ميزينتسيف إن هذا ليس أول استفزاز لئيم لنظام كييف في منشآت إشعاعية خطرة، داعيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الأخرى للتأثير على السلطات الأوكرانية، وكذلك اتخاذ تدابير فعالة لمنع الاستفزازات في المنشآت التي يحتمل أن تكون خطرة.