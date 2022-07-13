الأقصر تزيل 6 أعمدة خرسانية فى المهد بشارع الطيب بالمخالفة للقانون خلال العيد

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وتحت إشراف سكرتير عام مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، حملة مكبرة مكونة من الأجهزة التنفيذية التابعة لمدينة الأقصر ( حي وسط والإدارة الهندسية والمتابعة الميدانية) بالتنسيق مع فرقة التدخل السريع ، لإزالة عدد 6 أعمدة خرسانية في المهد، دور ثالث علوى بأحد العقارات بشارع الطيب بمنطقة حي وسط، بإجمالي مساحة 85 م ، وتمت الإزالة حتى مستوى سطح الأرض، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.



وخرجت تلك الحملات في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بالتصدي بكل حزم لمحاولات التعدي علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء مع تكثيف المرور خلال إجازة عيد الأضحى لمنع المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وشارك في الحملة المهندس نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسية، وأيمن حسين رئيس حي وسط، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، وحسن أحمد بسطاوي نائب رئيس حي وسط، وسعد توفيق مسؤول المكتب الفني بالحي وعصام عبد الراضي وكيل إدارة المتابعة الميدانية.



وفى نفس السياق تفقد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، حملة المدينة بموقف الزناقطة لمراجعة سجل الحضور والانصراف للعاملين والتفتيش على أعمال الصيانة الدورية به، وكذلك مراجعة دفتر سجل مضبوطات رفع الإشغالات المتحفظ عليها خلال حملات رفع الإشغالات السابقة بالجزء الخاص بمخزن إيداع المضبوطات، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمتابعة انتظام سير العمل بجميع المصالح والهيئات الخدمية والصحية، والتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.



كما قام بتفقد مقر الإدارة العامة للحدائق والبساتين ، وكذلك محطة تموين السيارات بمنطقة حي شمال، حيث تم متابعة دفاتر الحضور والإنصراف بالإدارة العامة ومراجعة دفاتر وسجلات صرف المواد البترولية الخاصة بمدينة الأقصر بمحطة التموين برفقة الموظف المسؤول عن أعمال الصرف.





مدينة الأقصر تزيل 6 أعمدة خرسانية فى المهد بشارع الطيب بالمخالفة للقانون



مدينة الأقصر تزيل 6 أعمدة خرسانية فى المهد بشارع الطيب بالمخالفة للقانون



مدينة الأقصر تزيل 6 أعمدة خرسانية فى المهد بشارع الطيب بالمخالفة للقانون



مدينة الأقصر تزيل 6 أعمدة خرسانية فى المهد بشارع الطيب بالمخالفة للقانون