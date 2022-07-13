ازالة 300 طن مخلفات بناء من مقلب بمدينة العريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء ازالة 300 طن مخلفات بناء من مقلب بالمدينة.



وقال أسامة عفش رئيس مدينة العريش إنه المخلفات هى تراكمات وأنقاض مباني تراكمت منذ سنوات مضت.



أضاف أنه تتواصل حملات نظافة عامة بمعدات وعمال شركة النظافة وتشمل قطاع شرق المدينة ووسط المدينة وغربها كما يقوم فريق من الإدارة الهندسية بحملات مرور لرصد مخالفات البناء والإشغالات.



وسبق وأعلن مجلس مدينة العريش أنه بشأن تنفيذ تعليمات محافظ شمال سيناء إزالة التعديات علي أملاك الدولة والمخالفة لخط التنظيم وأعمال بناء بدون ترخيص أو بترخيص منتهي، أصدر رئيس مركز ومدينة العريش تعليماته بإزالة قواعد خرسانية بمنطقة خدمات المساعيد ظلال النخيل مجاوره 3 من المهد لمبني تحت الإنشاء بترخيص منتهي ومخالف للإجراءات القانونية.



وصدر له قرار إزالة وعليه قامت حملة من المجلس برئاسة سكرتير عام المجلس ومدير الإدارة الهندسية ومدير التنظيم ومدير المتابعة و نوبتجية الادارة الهندسية وإزالة القواعد الخرسانية للمبني ومصادرة معدات البناء وعمل محاضر .



وناشد رئيس مدينة العريش المواطنين بعدم إقامة أو إستكمال مباني دون الرجوع لمجلس المدينة وإلا سيقع تحت طائلة القانون، والمقاولين أصحاب الخلاطات عدم الشروع بالمباني لأي مواطن دون وجود رخصة مباني ساريه أو أذن أستكمال من مجلس المدينة بالمباني والا ستصادر معداته وعمل محضر وعرض علي النيابة .

