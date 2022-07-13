أمين عام الأمم المتحدة: المعلومات الموثوقة مسألة "حياة أو موت"

كتبت: هند المغربي

قال الأمين العام أنطونيو جوتيريش إن الوصول إلى المعلومات هو حق من حقوق الإنسان، مؤكداً أنه بالنسبة لقوات حفظ السلام يمكن أن يكون الأمر "مسألة حياة أو موت، والفرق بين السلام والحرب".

وقال جوتيريش خلال أول مناظرة على الإطلاق مخصصة لأهمية الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن ، إن "الاتصالات ليست قضية جانبية أو فكرة لاحقة"، واصفا إياها بأنها مركزية لنجاح جميع أعمالنا.

وأوضح أمين عام الأمم المتحدة: "نحن بحاجة إلى إصلاح جوهري لاستراتيجيتنا المعنية بالاتصالات، وتحديث أدواتنا ومنصاتنا للوصول إلى الناس في جميع أنحاء العالم"، مشيرا إلى أن المنظمة قد شرعت منذ ذلك الحين في استراتيجية اتصالات عالمية طموحة.

وقال جوتيريش: "المشهد الذي تعمل فيه قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة هو اليوم أكثر خطورة من أي وقت والصراعات أصبحت أكثر تعقيدا ومتعددة الطبقات، والخلاف الدولي غالبا ما يُترجم إلى توترات متصاعدة على الأرض".

وأوضح جوتيريش أن "الأسلحة التي يستخدمونها ليست مجرد بنادق ومتفجرات. يتم استخدام المعلومات المضللة والخاطئة وخطاب الكراهية بشكل متزايد كأسلحة حرب"، مشيرا إلى أن الأخبار الكاذبة "تنتشر كالنار في الهشيم"، مما يعيق بعثات الأمم المتحدة عن "عملها منقذ الحيوات ومحسنها".

ولتحسين الاتصالات الاستراتيجية في عمليات حفظ السلام، حدد الأمين العام ستة إجراءات ملموسة جارية ودعا إلى اتصالات استراتيجية أفضل لتعزيز المساءلة وإنهاء سوء السلوك - بما في ذلك مكافحة الاستغلال والانتهاك الجنسيين.