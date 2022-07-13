أقرب بدر عملاق فى 2022 يزين سماء مصر اليوم ويظهر باللون البرتقالى

كتب محمود راغب

ستشهد سماء مصر والوطن العربي اليوم الأربعاء 13 يوليو اكتمال قمر ذو الحجة، وسيمثل ثالث بدر عملاق والأقرب هذا العام، وسيكون مشاهدا طوال الليل.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها أن القمر سيصل عند الساعة (09:05 صباحا بتوقيت جرينتش) إلى أقرب نقطة له من الأرض لعام 2022، وسيكون على مسافة 357,263 كيلومترا.

بعد ذلك سيشرق البدر العملاق من الأفق الجنوب الشرقي مع غروب الشمس وسيلاحظ بأن حجمه الظاهري كبيرا أثناء شروقه عندما يكون بالقرب من الأفق، وهذا مجرد وهم بصرى يحدث في منتصف كل شهر قمري، فبعد ارتفاعه في السماء يعود لحجمه المعتاد.

كذلك يمكن أن يكون لونه برتقاليا أثناء شروقه وذلك بسبب الغلاف الجوي لكوكبنا، حيث تعمل مكوناته على بعثرة الضوء الأبيض المنعكس عن القمر، بحيث تتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير، وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل التي تصل إلى أعيننا، وهو نفس السبب الذي يجعلنا نرى الشمس الغاربة بلون ضارب للحمرة.

القمر سيصل لحظة الاكتمال عند الساعة 09:37 مساءً بتوقيت مكة (06:37 مساءً بتوقيت جرينتش)، ويكون قطع نصف مداره حول الأرض خلال الشهر، وذلك بعد تسع ساعات و38 دقيقة من وصوله إلى نقطة الحضيض وهذا التزامن سيجعل حجمه الظاهري أكبر بنسبة 14% وأكثر سطوعا بنسبة 30%، مقارنة بأصغر قمر بدر عندما يكون فى (ألاوج) بعد نقطة له من الأرض.

وسيتبع ذلك وصول البدر العملاق إلى أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل مائل نحو الجنوب وسيغرب بالأفق الجنوب الغربي مع شروق شمس الخميس.

تسمية البدر العملاق تطلق على القمر البدر المكتمل والتسمية العلمية هي (بدر الحضيض) بمعنى وصول القمر إلى أقرب نقطة من الأرض عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362,146 كيلومتر.

ويعتبر مصطلح البدر العملاق أكثر "جاذبية" من بدر الحضيض وهو في نفس الوقت يعطي انطباعا خاطئا لدى الناس بأن البدر العملاق سيبدو أكبر بكثير ولكن بالنسبة للعين المجردة لن يبدو أقرب بدر عملاق أكبر من البدور الأخرى.

البدر العملاق لن يكون له تأثير على الكرة الأرضية باستثناء ظاهرتي المد والجزر وهو أمر طبيعي، ففي كل شهر في يوم البدر المكتمل تنتظم الأرض والقمر والشمس وهذا يسبب مد وجزر واسع المدى ، فالمد العالي يرتفع على نحو استثنائي ويحدث أخفض جزر على نحو استثنائي، ونظرا لأن القمر البدر سيكون قريب من نقطة الحضيض سوف تبرز هذه الظاهرة.

ونظرا لأن تأثير البدر العملاق سيكون صغيراً فلن يؤثر على توازن طاقة كوكبنا الداخلية لأن المد والجزر يحدث يوميا لذلك لا يتوقع حدوث زيادة في النشاط الجيولوجي أو حدوث حالات طقس غير اعتيادية.

ويعتبر هذا التوقيت من الشهر مثاليا لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس ، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات ويعتقد بأن تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهه "تيخو" اكثر الفوهات اشعاعا.

خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرا بحوالي الساعة كل يوم، و بعد بضعة أيام سيكون مشاهدا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من طور البدر المكتمل.