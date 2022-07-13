أقدم مطبعجى بالمنوفية ينصح الشباب: بلاش قعدة القهاوى.. فيديو وصور

المنوفية – فريق المحافظات

على زاوية بسيطة من زوايا الطرق الجانبية بمدينة شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، وجدناه يتصبب عرقا حاملا بعض الأدوات البسيطة التى يعمل بها لتجليد المصاحف وغيرها من الأعمال الخاصة بالطباعة والتجليد، غير مكترثا بدرجة الحرارة والأجواء الملتهبة التى يمر بها، مصمما على كسب لقمة العيش الحلال التى تساعدة على مواجهة عناء الحياة .





الحاج أحمد بكر، صاحب ال70 عاما والذى يعتبر أقدم مطبعجى بمحافظة المنوفية، اقتربنا منه ليروى لنا قصة الصنعة والينوات التى قضاها فيها، ليبدأ القصة بعبارات بسيطة وسهلة الرزق لابد من السعى للحصول عليه وعلى الشباب التى تتواجد بالقهاوى المختلفة أن تسعى لطلب الرزق، وغيرها من العبارات .

وقال بكر، أعمل بهذه المهنة منذ نعومة اظافرى مولد بها، وورثتها عن والدى وأجدادى، وأتميز بالعمل بها ولى مجموعة من الزبائن المعروفين لدى والذين يترددون على اسمى طوال السنوات السابقة نظرا لما أقدمة من خدمة وجودة فى العمل التى صنعت حالة من الرضا بين الجميع .

وأكد بكر، أنه يقوم بعمل العديد من الأعمال مثل طباعة الرسائل المختلفة للماجستير والدكتوراة وغيرها من الكتب، علاوة على أنه يقوم فى الفترة الاخيرة بتجليد المصاحف والتى تعرضت للتلف بعض الشىء من خلال قيامة بتجليدها والحفاظ عليها مؤكدا حرصة على الحفاظ على كلام الله والمصحف الشريف .

وتابع بكر أن الأدوات والخامات المستعملة فى تلك الأعمال هى أدوات بسيطة ما بين الابرة والخيط والغراء ومقص وشاكوش وأقوم باستخدامهم فى العمل فى هذا المكان البسيط من أجل الكسب للرزق وعدم التواكل على أى مساعدات من أجل مواجهة عناء الحياة .

ووجة بكر رسالة لكل الشباب الذى ينتظر فرصة عمل ويجلس على القهاوى فى انتظار الوظيفة قائلا " اسعى على الرزق حتى تتمكن من مواجهة الحياة لان البطالة لا تفيد الإقتصاد بل تضر كثيرا ولا يوجد أى بديل لها، ولابد من السعى للرزق حتى تصبح مصر قوية بشبابها، مؤكدا على السياسة الحكيمة للدولة والتى تسعى للنهوض بمصر إلى بر الأمان .

وناشد بكر أن يتم توفير شقة له تأوية بدلا من الشقة الصغيرة جدا التى يعيش بها والتى لم يتمكن طوال السنوات التى عمل بها أن يحصل على شقة ولكنه يسكن بالايجار من شقة إلى أخرى، مناشدا المسئولين بأن يساعدوه فى توفير شقة تحمية ما تبقى له من عمر .



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بعض-الاعمال



محرر-اليوم-السابع-مع-الحاج-احمد--(1)