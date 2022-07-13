أسعار الفراخ اليوم.. الكيلو من 33 ل 34 جنيها للدواجن البيضاء فى المزرعة

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار الفراخ والدواجن عامة حالة من الاستقرار خلال أيام عيد الأضحى المبارك بحسب الأسعار المعلنة من بورصة الدواجن .

سجلت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 13-7-2022 ما بين 33 ل 34 جنيها لكيلو الفراخ البيضاء فى المزرعة ونحو 38 جنيها للمستهلك ، فيما تراوح سعر كيلو الأمهات البيضاء ما بين 26 و27 جنيها .

أما الدواجن البلدي سجل سعر الكيلو ما بين 46 ل سعر 48 جنيهًا.

وبحسب البورصة فقد تراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 5 ل 6 جنيهات، وسجل الكتكوت الساسو ما بين 5 إلى 6 جنيهات.

وسجلت كرتونة البيض الأبيض 59 جنيها للكرتونة ، والبيض الأحمر 63 جنيهًا للكرتونة.