اليوم السابع
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الأربعاء، 13 يوليه 2022 09:17 ص
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أسعار الفراخ اليوم.. الكيلو من 33 ل 34 جنيها للدواجن البيضاء فى المزرعة

الأربعاء، 13 يوليه 2022 09:00 ص
أسعار الفراخ اليوم.. الكيلو من 33 ل 34 جنيها للدواجن البيضاء فى المزرعة دواجن - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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تشهد أسعار الفراخ والدواجن عامة حالة من الاستقرار خلال أيام عيد الأضحى المبارك بحسب الأسعار المعلنة من بورصة الدواجن .

سجلت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 13-7-2022  ما بين 33 ل 34 جنيها لكيلو الفراخ البيضاء  فى المزرعة ونحو 38 جنيها للمستهلك ، فيما تراوح سعر كيلو الأمهات البيضاء ما بين 26 و27 جنيها .

أما الدواجن البلدي سجل سعر الكيلو ما بين 46 ل سعر 48 جنيهًا.

وبحسب البورصة فقد تراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 5 ل 6 جنيهات، وسجل الكتكوت الساسو ما بين 5 إلى 6 جنيهات.

 وسجلت كرتونة البيض الأبيض 59 جنيها للكرتونة ، والبيض الأحمر 63 جنيهًا للكرتونة.

 

 

 


أسعار الفراخ

سعر الدواجن

سعر كرتونة البيض

الدواجن البيضاء



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