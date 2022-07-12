193 مليون دولار تراجع بواردات مصر من المحمول بالربع الأول من العام الجارى

حققت الواردات المصرية من الهواتف المحمولة تراجعا كبيرا فى الربع الأول من العام الجارى 2022، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات من أجهزة التليفون للأفراد نحو 273 مليونا و656 ألف دولار، انخفاضا من 467 مليونا و284 ألف دولار فى الربع المناظر له من العام الماضى 2021، بتراجع بلغت قيمته 193 مليونا و628 ألف دولار.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فقد شهدت واردات الهواتف المحمولة تراجعا منذ عام 2021، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من الهواتف المحمولة "الموبايلات" بنهاية عام 2021، نحو مليار و619 مليون و558 ألف دولار، بينما كانت مليار و754 مليونا و502 ألف دولار فى العام السابق له بتراجع بلغ 134 مليونا و944 ألف دولار.

وتشير البيانات الصادرة عن جهاز الإحصاء إلى أن واردات الهواتف المحمولة شهدت تباين ملحوظ خلال عام 2021، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات المصرية من الهواتف المحمولة خلال الفترة من يناير وحتى يوليو الماضى من عام 2021 نحو 940 مليونا و647 ألف دولار، مقابل مليار و58 مليونا و359 ألف دولار خلال الفترة المناظرة عام 2020، بتراجع بلغ نحو 117 مليونا و712 ألف دولار.