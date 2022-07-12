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"يونيسف" تبرز حوار ممثلها جيرمي هوبكنز في اليوم السابع علي منصاتها الرسمية

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 11:33 م
"يونيسف" تبرز حوار ممثلها جيرمي هوبكنز في اليوم السابع علي منصاتها الرسمية جيريمي هوبكنز
كتبت : هند المغربي

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أبرزت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" حوار الممثل المقيم للمنظمة في مصر جيرمي هوبكنز  لليوم السابع علي صفحاتها الرسمية.
 
حيث التقت اليوم السابع حوارا مع جيريمى هوبكنز، ممثل «يونيسف» فى مصر فى أول لقاء صحفى له، والذى كشف من خلاله عن كونه زار مصر منذ طفولته، وتمنى العودة للعمل بها، مشيرا إلى برامج التنمية المتكاملة والمستدامة للحكومة المصرية فى سيناء، وأن الدولة المصرية ستصل لرؤيتها 2030 من خلال التطور الهائل فى كل المجالات، ومدى اهتمام مصر ببرامج الصحة النفسية للطفل وبرامج دعم الفتيات، وكذلك جهود مصر القوية فى مواجهة جائحة كورونا، ولفت إلى الحدث العالمى المهم، المعنى بالمناخ الذى تستضيفه مصر COP27.
 
وأكد مسؤول يونيسف في مصر ان الحكومة المصرية لعبت دورا قويا للاهتمام بالتأثير الاقتصادى خلال كورونا لافتا إلي أن الاقتصاد المصرى هو تقريبا الوحيد فى المنطقة وواحد من القلائل عالميا الذى لم ينكمش خلال أزمة كوفيد 19.
 
ولفت المسؤول الأممي إلي أن منظمة «يونيسف» سعدت برعاية السيدة انتصار السيسى لمبادرة «دوى» لتمكين الفتيات فى مصر.. مضيفا " سعداء ببرامج التنمية المتكاملة والمستدامة للحكومة المصرية فى سيناء" .
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الأمم المتحدة

يونيسف

حوار ممثل يونيسف

جيرمي هوبكنز

دوي

اليوم السابع



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