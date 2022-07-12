وزيرة الداخلية البريطانية تستبعد ترشحها لرئاسة الوزراء

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، عدم الترشح لمنصب زعيم حزب المحافظين ورئيس الوزراء، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

قالت وزيرة الداخلية البريطانية: "أنا ممتنة للدعم الذى قدمه لى الزملاء وأعضاء الحزب في الأيام الأخيرة، الذين دعوني للمشاركة في السباق من أجل منصب زعيم حزب المحافظين، ولن أقدم ترشيحي للتصويت عليه من قبل أعضاء البرلمان".

وأوضحت وزيرة الداخلية البريطانية أن تركيزها سيستمر على زيادة عدد رجال الشرطة في الشوارع، وتعزيز الخدمات الأمنية الممتازة من أجل السلام في بريطانيا، والسيطرة على حدودها.