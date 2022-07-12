مراكز شباب كفر الشيخ ترسم الفرحة على وجوه روادها فى رابع أيام عيد الأضحى

كفر الشيخ- محمد سليمان

مازالت مراكز شباب كفر الشيخ ترسم الفرحة على وجوه المواطنين بمختلف الأعمار لقضاء وقت ترفيهي بمراكز الشباب " فى رابع أيام عيد الأضحى المبارك، في إطار مبادرة " العيد احلى بمراكز شباب مصر"، وقد شهدت إقبالاً كبيراً منذ انطلاق المبادرة على مدار أيام عيد الأضحى المبارك من الرواد داخل مراكز شباب بكافة أنحاء المحافظة.

ثمن الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، على الأداء المتميز لفرق العمل بمراكز الشباب على مستوى المحافظة في تقديم الأفكار الجديدة لإسعاد الأطفال والمترددين على مراكز الشباب طوال أيام تنفيذ المبادرة التى أطلقتها الوزارة بقيادة وزير الشباب والرياضة، تحت شعار "العيد أحلى بمراكز الشباب" التى استهدفت رسم البسمة والسعادة على وجوه الأطفال والمواطنين بالقرى ومدن المحافظة ، كان قد أصدر محروس تعليماته بتشكيل غرفة عمليات مركزية منذ اللحظة الأولى، مشكلة من فريق إدارتي الشباب والطلائع لمتابعة فاعليات الاحتفالية بمراكز الشباب، ووجه بتكثيف التغطية الإعلامية من خلال المركز الإعلامي بالمديرية والمنسقين الإعلاميين بالإدارات الفرعية ومراكز الشباب.

قال محروس، لقد تمكنت مراكز شباب كفر الشيخ من جذب المواطنين على اختلاف أعمارهم لقضاء " يوم ترفيهي للطلائع والشباب " ومشاركتهم في الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية داخل مراكز الشباب ، وتوزيع الألعاب والهدايا عليهم ، حرصا من الوزارة على إدخال البهجة والسعادة في نفوس رواد الهيئات الشبابية يأتى ذلك بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب.

جدير بالذكر أن تنفيذ مبادرة العيد احلى بمراكز الشباب، ويوم ترفيهي بمراكز الشباب يأتى تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية لشئون مراكز الشباب "حيث تهدف إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية ، وبتوجيهات من القيادة السياسية لجعل الرياضة أسلوب حياة لكافة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.



اقبال الاطفال عل الرسم



الرسم عل وجوه الاطفال



بسمه أمل من طفلة



توزيع البالونات على الاطفال



سعادة الطفلات بممارسة الالعاب بمراكز شباب كفر الشيخ



فرحة الاطفال اثناء تواجدهم بمراكز الشباب