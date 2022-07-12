اليوم السابع
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مديرية الاستخبارات الأوكرانية: تحرير 5 مواطنين من أسر القوات الروسية بخيرسون

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 11:00 م
مديرية الاستخبارات الأوكرانية: تحرير 5 مواطنين من أسر القوات الروسية بخيرسون القوات الروسية
أ ش أ

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أعلنت مديرية الاستخبارات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، تحرير خمسة مواطنين أوكرانيين من أسر القوات الروسية في منطقة خيرسون.

وقالت مديرية الاستخبارات - عبر تطبيق "تليجرام"، وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية - "إنه نتيجة للعملية الخاصة التي نفذتها مديرية الاستخبارات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية في الأراضي المحتلة مؤقتا في منطقة خيرسون، تم تحرير خمسة مواطنين أوكرانيين من أسر القوات الروسية".

وأشارت إلى أن من بين الأشخاص المحررين جندي في القوات المسلحة وضابط شرطة سابق وثلاثة مدنيين، أحدهم مصاب بجروح خطيرة، موضحة أن جميع المفرج عنهم يخضعون لحماية السلطات الأوكرانية ويتلقون العلاج المناسب.

وفي سياق متصل، أفادت خدمات الدولة لحالات الطوارئ في منطقة دونستيك، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بأنه تم انتشال جثث 35 شخصا، بينهم طفل، من تحت أنقاض المبنى السكني المكون من 5 طوابق، والذي دُمر جراء القصف الصاروخي الذي وقع السبت الماضي على بلدة "تشاسيف يار".

 


الاستخبارات الأوكرانية

القوات الروسية

خيرسون

روسيا

اوكرانيا

الحرب الروسية الاوكرانية



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