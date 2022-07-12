محافظ الشرقية يُهنئ اللاعبه رغد لحصولها على الذهبية ببطولة أفريقيا للشطرنج

الشرقية - إيمان مهنى

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اللاعبة رغد علاء الدين لاعبه نادي ههيا ومنتخب مصر للشطرنج لحصولها على الميدالية الذهبية في بطولة العالم للشطرنج (فتيات) تحت سن 10 سنوات، والتي أقيمت في الفترة من 2 إلى 10 يوليو الجاري بمدينه لوساكا بدولة زامبيا، متمنياً لها مواصلة التفوق الرياضي ورفع اسم مصر عاليا في جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية.



أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تضم نماذج مضيئة ومشرفة ترفع إسم مصر عالياً في المحافل الرياضية العالمية مقدماً الشكر لمديريه الشباب وللأجهزة الفنية والإدارية المصاحبين لأبطال الألعاب الفردية لدورهم في تجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً ونفسياً للمشاركة في البطولات المحلية والقارية والعالمية .



جدير بالذكر أن اللاعبة رغد علاء سبق وأن حصلت على الميدالية الذهبية ببطولة أفريقيا للشطرنج 2021 تحت 8 سنوات والتى أقيمت بدولة غانا ، وقام محافظ الشرقية بتكريمها بإهدائها شعار المحافظة وشهاده تقدير لما حققته من إنجاز رياضي كبير ورفع إسم مصر عالياً.





