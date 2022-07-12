صورة اليوم.. "النوم على مياه مالحة" سلاح الأطفال للهروب من حرارة الجو فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

التقطت كاميرا "اليوم السابع"، اليوم الثلاثاء - رابع أيام عيد الأضحى المبارك، عدد من الصور لأطفال ناموا على مياه البحر الأبيض المتوسط بشاطئ محافظة بورسعيد هروباَ من درجات الحرارة المرتفعة.



وشهد شاطئ محافظة بورسعيد، توافد الآلاف من أهالي بورسعيد والزوار من المحافظات الأخري، للاستمتاع بالسباحة داخل المياه وممارسة الرياضات المختلفة على رمال الشاطئ.



استمر الأهالي والزوار من كافة المحافظات المصرية، في التوافد بالآلاف على شواطئ محافظة القسمه على خمسة أحياء هي : الشرق، العرب، المناخ، الزهور، والغرب، بالإضافة إلى شاطئ مدينة بورفؤاد.



كثفت الأحياء بالتنسيق مع جهاز الإنقاذ والطوارئ وإدارة الشاطئ، من جهودها لاستقبال المصطافين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، برفع المخلفات وتطوير خدمات النظافة داخل الشاطئ بالتعاون مع مؤجري الشماسى وأصحاب الكافتيريات.



وانتشر منقذوا الشاطئ على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط بمحافظة بورسعيد، لتقديم التعليمات الخاصة بالحفاظ على الأطفال وعدم تخطي منطقة الأمان بالبحر والتي تحددها إدارة الشاطذ، وذلك حفاظا على سلامتهم.





كما قام الشباب ببعض الألعاب الشاطئية ككرة القدم والراكيت "لعبة مضرب"، واستمتع البعض بمشهد عبور السفن المجري الملاحي لقناة السويس على بعد أمتار قليلة منهم بساحل شاطئ بورسعيد.