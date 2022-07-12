شاهد تجفيف الفلفل بشمس الأقصر تمهيدا لتصديره لأوروبا وأفريقيا والوطن العربى

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "اليوم السابع" من داخل محطة الشهيد ماجد صالح لفرز وتعبئة وتجفيف الحاصلات الزراعية بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وذلك خلال العمل فى مشروع يتم لأول مرة وهو "تجفيف الفلفل الحار" من نوع الهالبينو فى الشمس، وذلك تمهيداً لتصديرها لدول أوروبا والوطن العربى وأفريقيا.

ويقول المهندس عبد الكريم دياب مسئول مشروع تجفيف الفلفل بمحطة الشهيد ماجد صالح بمدينة إسنا، أنهم لأول مرة هذا الموسم يقومون بالعمل فى تجفيف الفلفل الحار من نوع الهالبينو، وذلك لفتح أسواق جديدة للمزارعين وكذلك للعمالة لتوفير الدخل على الجميع من أطراف تجهيز الفلفل قبل تصديره لدول العالم المختلفة، موضحاً أنه يتم التعامل بالزراعة التعاقدية مع الشركة المصدرة فى البداية، ثم التعاقد مع المزارعين على المساحات المطلوبة من الشركة المصدرة، ويتم توفير الشتلات والمدخلات من مبيدات وإستخدامه والمخصبات الزراعية لدعم المزارعين لخروج الفلفل للشكل المطلوب.

ويضيف عبد الكريم دياب لـ"اليوم السابع"، أن الفلفل الحار بعد تجفيفه فى جبال مدينة إسنا، سيتم هذا العام فى بداية المشروع استهداف الأسواق الأوروبية والأمريكية والعربية مثل الإمارات والكويت والسعودية، كما يجرى التجهيز لدخول الأسواق الإفريقية مثل كينيا وجنوب أفريقيا، موضحاً أنه فى البداية يصل المنتج من المزارع ويتم فرزه لـ3 ألوان "أحمر وأخضر ومخوص"، ويتم تقطيعها على ماكينة مجهزة للتقطيع، ويتم تركه فى الشمس لمدة يومين ثم ينقل للصالة ليكمل فترة تجفيفه فى الظل حتى لا يتغير لونه، حيث يتم العمل بطرق تجفيف معينة للحفاظ على الألوان كما يريد المستوردين من حول العالم.

وعن التعبئة فى نهاية مراحل التجفيف، أكد مسئول مشروع تجفيف الفلفل بمحطة الشهيد ماجد صالح بمدينة إسنا، أنه يتم التعبئة للفلفل الحار فى أجولة بلاستيك خاصة بها مغلفة ورقياً، ويتم وضع عليها كود المزارع وكود المحطة ونوع الصنف وتاريخ الإنتاج وتاريخ التعبئة.



الأقصر تشهد تجفيف وتخليل الفلفل الحار الأحمر والأخضر



الفلفل الأحمر قبل التقطيع والتجفيف



الفلفل الحار جاهز للتجفيف بالأقصر



الفلفل المجفف على مناشر الأقصر



الفلفل يستعد لمرحلة المناشر والتجفيف



جانب من التجفيف للفلفل فى الأقصر



جانب من العمل فى تخليل وتجفيف الفلفل