اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 يوليه 2022 01:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

سقوط عصابة تخصصت فى سرقة السيارات وتقطيعها لبيعها بالقاهرة

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 12:07 م
سقوط عصابة تخصصت فى سرقة السيارات وتقطيعها لبيعها بالقاهرة سرقة سيارة_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة من (سائق بإحدى الشركات، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة السيارة عهدته والتابعة للشركة محل عمله.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل – زوجته "لها معلومات جنائية" ، - مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة).
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب" المفتاح المصطنع"، كما أقرا بتصرفهما فى السيارة المشار إليها بالبيع بوساطة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) لعملائه "سيئ النية" (3 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة).
 
وتم بإرشادهما ضبط المذكورين بالمخزن عملهم وبداخله (أجزاء من السيارة المستولى عليها– أجزاء خاصة بدراجات نارية – أدوات تقطيع– مبلغ مالى)، وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين أيدوها وأقروا بقيامهم بتقطيع السيارة والتصرف فى أجزائها بالبيع، وأضافوا بأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات بيع أجزاء السيارة، والأجزاء الخاصة بالدراجات النارية من متحصلات وقائع سرقة أخرى، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهم بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية

سرقة سيارات

عصابة

أخبار الحوادث

قسم شرطة 15 مايو

مديرية أمن القاهرة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة