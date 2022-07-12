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روسيا تعلن تسجيل أول إصابة بجدرى القردة

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 09:56 ص
روسيا تعلن تسجيل أول إصابة بجدرى القردة جدرى القرود ـ أرشيفية
كتب محمد عبد المجيد

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أعلنت السلطات الروسية، عن تسجيل أول إصابة بجدرى القردة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. 
 
وفى وقت سابق، قالت روزاموند لويس، رئيسة أمانة مكافحة الجدرى لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، إن منظمة الصحة العالمية على علم بحالات جدرى القرود لدى الأطفال.
 
وأضافت لويس فى إفادة صحفية: "هناك تقارير عن حالات لإصابة أطفال، حتى الآن ثلثهم تقريبا لأطفال دون سن العاشرة، ونصفهم فى أطفال دون سن الخامسة".
 
وأوضحت لويس، أن انتقال مرض جدرى القرود بين المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عامًا لا يزال مفتوحًا، ولكن من المحتمل أن يصاب الأطفال الأصغر سنًا بالعدوى من خلال التعرض المنزلي.
 
وقالت المنظمة، إنه فى الآونة الأخيرة تم تحديد أكثر من 6 آلاف حالة إصابة بجدرى القرود فى 58 دولة حول العالم، فى حين أن طرق انتشار العدوى ليست واضحة تمامًا للمختصين.
 
كانت منظمة الصحة العالمية، رفضت أن يكون فيروس جدرى القرود حالة طوارئ صحية، لأنه لم ينتشر لدى كل الدول بصورة كبيرة، ولا ينتشر بسهولة من خلال التنفس مثل فيروس كورونا.

جدرى القردة

جدري القرود

روسيا

اخبار روسيا

منظمة الصحة العالمية



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