رئيس مدينة الشهداء يناقش آداء منظومة النظافة وملفى المتغيرات والتصالح

المنوفية - محمد فتحى

عقد طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم اجتماع حضره نوابه الثلاث، ورؤساء الوحدات القروية.



حيث ناقش أبو حطب خلال الاجتماع مستوى آداء منظومة النظافة بنطاق مركز، ومدينة الشهداء مشدداً على ضرورة تكثيف أعمال النظافة، ورفع تجمعات القمامة، ونواتج الحفر، والتطهير بمركز الشهداء، والرقابة المستمرة على عمال النظافة لضمان تحقيق أعلى مستوي لها.



وأكد رئيس المدينة على استئناف التداول المتبادل للجريدر بين الوحدات لتسوية، وتمهيد الطرق، ولضمان استمرارية النظافة مؤكداً على المتابعة المستمرة لرفع نواتج الحفر والتطهير بالقرى لتسهيل الحركة على الطرق .



ووجه أبو حطب إلى استمرار عمل الفرق، وغرف العمليات بالوحدات القروية، وديوان مجلس مدينة الشهداء على مدار اليوم، واستمرار التواصل فيما بينها لتنفيذ حملات رصد حالات البناء المخالف، والتعدي على الأراضي الزراعية، وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من إزالة فورية في المهد للمخالفة على نفقة المخالف مع ضمان عدم تكرارها مرة ثانية.



وشدد أبو حطب على مدير المتغيرات وجميع العاملين بهذا الشأن على أن يتم العمل بدقة شديدة، مؤكداً على أن التعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة ليس بالأمر الهين ولا يمكن التغاضي عنه أو التهاون فيه مشدداً على سرعة إزالة كافة التعديات التي ترصدها وحدة المتغيرات المكانية بكل دقة وحزم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظاً على الرقعة الزراعية، ومنع ظاهرة البناء العشوائي.



وأكد رئيس المدينة على العمل الجاد والمستمر في إزالة جميع الإشغالات التي تعيق السلاسة المرورية بالطرق، والشوارع بالقرى، والمدينة، كما أكد على الانتهاء أولاً بأول مما يتم رصده من نقاط خلال وحدة المتغيرات، والمتابعة المستمرة لملف التصالح مشدداً على ضرورة إمداد الملفات بجميع المستندات، والأوراق اللازمة لإنهائها لتقنين أوضاع المواطنين، والتخفيف عن كاهلهم.