رئيس "المركزى للتعمير" يتفقد مشروع نفق وكبارى شارع 45 "أنور السادات" بالإسكندرية

كتب أحمد حسن

تفقد اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير ، يرافقه اللواء مختار حسين، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي، أعمال مشروع إنشاء نفق وكبارى شارع 45 (محمد أنور السادات ) بمنطقة المنتزه بمحافظة الإسكندرية بتكلفة 350 مليون جنيه، والذي يهدف إلى القضاء على الاختناقات المرورية فى تلك المنطقة، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لسير العمل والموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها.

وأوضح اللواء محمود نصار، أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المخططة على طريق الكورنيش وإعادة الحركة المرورية عليه الشهر الماضى، وجارٍ استكمال باقي الأعمال المخططة بالمشروع تمهيداً للانتهاء من الأعمال خلال شهر أغسطس القادم.

وقال: تشمل أعمال المشروع إنشاء نفق للسيارات يبدأ من شارع السادات بعرض 19 مترا ( عبارة عن 3 حارات للدخول و3 حارات للخروج ) بطول حوالي 150 مترا تقريباً مفتوح من الأعلى، وينتهى النفق من جهة البحر بالدوران ناحية اليسار بعدد 2 كوبرى ( عبارة عن 3 حارات للخروج و3 حارات للدخول لكل منهما )، بالإضافة إلى ممشى ( كوبرى ) على طريق الكورنيش موازى للبحر والكوبرى بطول حوالي 250 مترا تقريبا وعرض 6 أمتار وارتفاع من 6 إلى 8 أمتار عن سطح البحر ليكون منطقة جذب لرواد هذا المكان ، بالإضافة إلى أعمال توسعة لطريق الكورنيش بطول حوالي 600 م ليصبح 10 حارات بدلا من 6 حارات بعرض 35 م تقريباً شامل الجزيرة الوسطى وعدد (2) رصيف للمشاة على الجانبين.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أنه تم مراعاة الحفاظ على الشاطئ الرملى الموجود بتنفيذ الكبارى فوقه لتكون كمظلة وتعطى للشاطئ قيمة مضافة، بالإضافة إلى تنفيذ كبارى السيارات والمشاة على مستوى لا يزيد عن مستوى الكورنيش الحالى حتى يعطى رؤية مفتوحة للبحر، ومن المنتظر بعد انتهاء المشروع حل الاختناقات المرورية فى منطقة تقاطع طريق الكورنيش وشارع محمد أنور السادات واستيعاب أحجام المرور المضافة على الكورنيش فى الاتجاهين وتقليل أزمنة الرحلات المتبادلة بين جنوب مدينة الاسكندرية وشرق وغرب المدينة.